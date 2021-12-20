اليوم السابع
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صحة سوهاج: تنظم اليوم العلمي الثاني لأمراض الكلى ومناقشة "زراعة الكلى"

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 09:48 م
صحة سوهاج: تنظم اليوم العلمي الثاني لأمراض الكلى ومناقشة "زراعة الكلى" صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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نظمت مديرية الشئون الصحية بسوهاج بالمركز الإقليمى للتدريب اليوم العلمى الثانى لأمراض الكلى والذى تناول مناقشة كل ما يتعلق بزراعة الكلى وكل ماهو جديد ومستحدث فى ذلك المجال صرحت بذلك الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم أيضا مناقشة الإجراءات المتبعة مع المرضى قبل وأثناء وبعد عملية زراعة الكلى وأيضا مناقشة الأدوية الخاصة بزراعة الكلى وما بعدها من حيث أنواعها وأهميتها وطريقة عملها وتدريب الأطباء وإكسابهم الخبرة الكافية التى تؤهلهم للتعامل مع هذه الحالات.

جاء التدريب برعاية الدكتور عمرو العرشى وكيل المديرية وإشراف وإعداد الدكتور أيمن مكرم مدير إدارة الكلى بمديرية الصحة بسوهاج حاضر اليوم الدكتور عماد أبوخبر أستاذ الباطنة والكلى بمستشفى سوهاج الجامعى والدكتور أيمن مكرم مدير إدارة الكلى بمديرية الصحة بسوهاج

جدير بالذكر أنه تم عقد اليوم العلمى الأول سبتمبر من هذا العام وذلك لرفع كفاءة أطباء الكلى بالمحافظة وإطلاعهم على كل ما هو جديد ومستحدث فى أمراض الكلى وهو ما يعود بالنفع على المرضى.

 

 

 

 


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