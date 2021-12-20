اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية تل العمارنة بمركز ديرمواس اليوم

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 09:55 ص
"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية تل العمارنة بمركز ديرمواس اليوم قافلة طبية - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية تل العمارنة بمركز ديرمواس، خلال يومي 20 و21 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

 

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

مديرية الصخة

قوافل طبيه

اخبار المنبا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة