اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة البحر الأحمر: تطعيم 55 ألف طفل فى حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:24 م
صحة البحر الأحمر: تطعيم 55 ألف طفل فى حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال اجتماع مدير صحة البحر الأحمر مع مشرفي حملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الاجتماع المسائي، والخاص باليوم الثانى لمشرفي الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة البحر الأحمر، وذلك مساء اليوم بديوان عام المديرية، بحضور الدكتوره نرمين ناجى مدير الوقائى ومشرف الوزارة ومشرفي الحملة بالمحافظة.

 
عرض خلال الاجتماع تقارير العمل والتقارير الإشرافية والإنجاز اليومي للحملة القومية في يومها الأول وذلك لكل إدارة صحية وتم مناقشة السلبيات والإيجابيات في أداء سير العمل، ومعالجة أي سلبيات، لعدم تكرارها في الأيام الثلاثة القادمة.
 
وصرح وكيل الوزارة بأن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية، قامت بتطعيم 54435  طفل من عمر يوم وحتي 5 سنوات بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت 85 %، 
 
واضاف ان جميع الفرق الطبية تعمل وفق خطة  وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الإجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة .

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

حملة تطعيم ضد مرض شلل الاطفال

صحة البحر الاحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة