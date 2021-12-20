صحة البحر الأحمر: تطعيم 55 ألف طفل فى حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

البحر الأحمر - عماد عرفة

ترأس الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الاجتماع المسائي، والخاص باليوم الثانى لمشرفي الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة البحر الأحمر، وذلك مساء اليوم بديوان عام المديرية، بحضور الدكتوره نرمين ناجى مدير الوقائى ومشرف الوزارة ومشرفي الحملة بالمحافظة.

عرض خلال الاجتماع تقارير العمل والتقارير الإشرافية والإنجاز اليومي للحملة القومية في يومها الأول وذلك لكل إدارة صحية وتم مناقشة السلبيات والإيجابيات في أداء سير العمل، ومعالجة أي سلبيات، لعدم تكرارها في الأيام الثلاثة القادمة.

وصرح وكيل الوزارة بأن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية، قامت بتطعيم 54435 طفل من عمر يوم وحتي 5 سنوات بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت 85 %،

واضاف ان جميع الفرق الطبية تعمل وفق خطة وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الإجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة .