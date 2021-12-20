اليوم السابع
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شاهد ماذا قدمت حياة كريمة لمزارعى بنى سويف.. تبطين 368 كم من الترع.. لايف

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:52 م
شاهد ماذا قدمت حياة كريمة لمزارعى بنى سويف.. تبطين 368 كم من الترع.. لايف تبطين الترع
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثاً مباشراً من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بمحافظة بنى سويف ضمن مبادرة حياة كريمة .

ورصد اليوم السابع اعمال تنفيذ مشروع تبطين احدى الترع على الطريق الزراعى بنى سويف – اهناسيا

واعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تم الانتهاء من تبطين 368 كم تقريباً من الترع بتكلفة زادت عن 871 مليون جنيها ،حيث يجري العمل في تنفيذ 39 عملية

فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها  686.9 كم تقريباً بتكلفة مليار و748مليون جنيهاً، لتخدم 244ألف و88 فداناً من خلال 154 ترعة بدائرة المحافظة، في حين تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 587.9كم  تقريباً تخدم زمام 181 ألف و470 فداناً باعتمادات مليار و438 مليون جنيهاً تقريباً، فيما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها   نحو  99كم  تقريباً  تخدم زمام 62ألف و618 فداناً.

اعمال تنفيذ تبطين ترعة
اعمال تنفيذ تبطين ترعة

 

تبطين الترع
تبطين الترع

 

جانب من اعمال تنفيذ الترع
جانب من اعمال تنفيذ الترع

 


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