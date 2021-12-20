اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 04:49 م
أكرم القصاص
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شاهد غيوم وأمطار غزيرة وثلوج تلخص حالة الطقس بالإسكندرية.. صور

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:37 م
شاهد غيوم وأمطار غزيرة وثلوج تلخص حالة الطقس بالإسكندرية.. صور طقس الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تشهد محافظة الإسكندرية طقس سيىء منذ الصباح امطار غريرة وغيوم تصل الى السواد على سماء الإسكندرية ضمن موجه الطقس السيىء التى تشهدها محافظة الإسكندرية فى نوه الفيضه الصغرى.
 
يذكر ان تم تعطيل الدراسة اليوم الاثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية. 
 
وأصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية يومي الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب. 
 
 
ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.
 
ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.
 
آثار-الثلوج
آثار-الثلوج

 

الاسكندرية
الاسكندرية

 

الإسكندرية
الإسكندرية

 

الاسكندرية-اليوم
الاسكندرية-اليوم

 

الاسكندرية-تشهد-تساقط-الثلوج
الاسكندرية-تشهد-تساقط-الثلوج

 

الاسكندرية-تكتسى-بالابيض
الاسكندرية-تكتسى-بالابيض

 

الثلج
الثلج

 

الثلج-بالاسكندرية
الثلج-بالاسكندرية

 

الثلوج
الثلوج

 

الثلوج-تغطى-الشوارع
الثلوج-تغطى-الشوارع

 

الشوارع-تكتسى-باللون-الأبيض
الشوارع-تكتسى-باللون-الأبيض

 

تساقط-الثلوج
تساقط-الثلوج

 

ثلوج-الإسكندرية-(3)
ثلوج-الإسكندرية-(3)

 

ثلوج-الإسكندرية-(5)
ثلوج-الإسكندرية-(5)

 

ثلوج-الإسكندرية-(9)
ثلوج-الإسكندرية-(9)

 

ثلوج-الإسكندرية-(12)
ثلوج-الإسكندرية-(12)

 

ثلوج-الإسكندرية-(13)
ثلوج-الإسكندرية-(13)

 

ثلوج-الإسكندرية
ثلوج-الإسكندرية

 

جانب-من-الثلوج
جانب-من-الثلوج

 

مشهد-أوروبى-فى-الاسكندرية-بسبب-الثلوج
مشهد-أوروبى-فى-الاسكندرية-بسبب-الثلوج

 

 


درجة الحرارة في الاسكندرية

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الطقس في مطروح

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