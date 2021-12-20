سيناتور ديمقراطى يعترض على خطة بايدن للإنفاق الاجتماعى ويهدد تمريرها بالكونجرس

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن السيناتور الديمقراطى جو مانشين، عن ويست فرجينيا، أنه لن يؤيد قانون إعادة البناء الأفضل، لينهى بذلك المفاوضات التى كان تجرى على هذه النسخة من التشريع، والذى من شأنه أن يوسع شبكة السلامة الاجتماعية فى الولايات المتحدة.

وقالت شبكة "سى إن إن" إن مانشين كان دائما عقبة رئيسية أمام تمرير التشريع، وأعرب عن مخاوفه بشأن عدد من البنود المتعلقة بقانون الضرائب والإنفاق الهائل وكيف يمكن أن يفاقم من التضخم المرتفع بالفعل فى الولايات المتحدة.

وقال مانشين فى تصريحات لفوكس نيوز إنه لا يمكنه التصويت للمواصلة مع هذا البند من التشريع، "فقط لا أستطيع، لقد جربت كل ما هو إنسانى، ولا يمكن أن أصل هناك". وتابع قائلا: إن هناك اعتراضا على هذا التشريع وقد جربت كل شىء أعرفه. وعمل الرئيس باجتهاد، وكان العمل معه رائعا. فهو يعرف أن لدى مخاوف، والمشكلات التى لدى، والشىء الذى يجب علينا جميعا أن نوجه انتباهنا إليه هو المتحور، كوفيد الذى يعود إلينا فى جوانب مختلفة بطرق مختلفة، ويؤثر على حياتنا مرة أخرى.

وقالت سى إن إن إن دعم مانشين لمشروع القانون، الذى تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار والذى يركز على توسيع شبكة الضمان الاجتماعى والتقليل من تكاليف رعاية الأطفال والرعاية الصحة للأمريكيين، والتغير المناخى، ضرورى لتمرير التشريع باستخدام عملية تسمى مصالحة الميزانية، والتى تعنى أنه يحتاج إلى 51 صوت فقط لتمريره فى مجلس الشيوخ.

وأكد مانشين فى بيان صادر عن مكته أنه لا يستطيع أن يدعم التشريع، وقال: كنت دائما أقول: لو لم أستطع العودة إلى ولايتى وتفسيره، لا أستطيع أن أصوت عليه.



