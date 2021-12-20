سكرتير مساعد الأقصر تشارك بختام حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت الدكتورة هدى المغربي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، في ختام فعاليات حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي انطلقت فعالياتها يوم 25 نوفمبر الماضي والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وبدأت سكرتير مساعد الأقصر كلمتها، بتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان بالجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه ورعايته لكافة شرائح المجتمع من كبار السن، والشباب، والأطفال، والمرأة وذوي الهمم وحرصه الدائم وعمله الدؤوب لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في كل عمل أو نشاط تقوم به الدولة، كما تقدمت بالشكر والتقدير لمحافظ الأقصر على رعايته لحملة مناهضة العنف ضد المرأة وكذلك فريق العمل الذي أشرف على تنظيم فعاليات المبادرة، مثمنة دور كل من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة على وجه الخصوص.

وقالت الدكتورة هدى المغربي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، أن المرأة شريكة الرجل في التنمية، وشريكته في مواجهة مصاعب الحياة، وأن الإسلام كرم المرأة وأوصى بها خيرًا، فهي الأم والأخت والزوجة والابنة.

وكانت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر بقيادة المهندسة نورا أحمد عثمان، نظمت حفل ختام حملة الـ ١٦ يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث أوضحت مسئولة الوحدة أن الحملة استهدفت مناهضة كافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة، من خلال سلسلة من الندوات مع الجهات الشريكة في مجالس المدن والمديريات الخدمية والمجلس القومي للمرأة.

وأوضحت المهندسة نورا أحمد عثمان، أن وحدة تكافؤ الفرص حرصت علي عرض رسائل توعوية خاصة بالحملة لخلق رفض مجتمعي للثقافات السلبية الموروثة حول العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها.



ختام حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة (1)



ختام حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة (2)



ختام حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة (3)



ختام حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة (4)