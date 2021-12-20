سفير مصر يشارك فى أعمال مؤتمر "الوحدة الوطنية" بماليزيا

كتب أحمد جمعة

شارك السفير رجائى نصر، سفير مصر فى ماليزيا، فى أعمال مؤتمر "الوحدة الوطنية أساس سعادة البلاد ورفاهيتها" والذى عُقد افتراضيًا يومى 18 و 19 ديسمبر الجارى، تحت رعاية كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والذى مثله رئيس جامعة الأزهر د. محمد حسين المحرصاوى، ورئيس وزراء ماليزيا اسماعيل يعقوب، ونظمته المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف فرع ماليزيا بمشاركة وزير الشؤون الدينية الماليزى إدريس أحمد، وعدد كبير من العلماء المسلمين.

أكد المشاركون بالمؤتمر على أهمية دور الأزهر الشريف فى إرساء مبادئ الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف الفكري. وقد ركز المؤتمر على تطبيق مفهوم الوحدة فى الحالة الماليزية من خلال بحث سبل تعزيز الاندماج بين العرقيات المختلفة والتعامل معها كأسرة واحدة، والتأكيد على محورية قبول الآخر فى إطار من التسامح والتعايش.