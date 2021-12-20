سفير مصر بالجزائر يبحث مع وزير الطاقة الجزائري سبل تطوير التعاون بين البلدين

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بحث الدكتور مختار وريدة سفير مصر لدى الجزائر، مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي "المصري-الجزائري" في مجالات الطاقة والكهرباء والمناجم، والتي تعد من المجالات ذات الأولوية للجانبين.

وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن ترحيبهما بتكثيف التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والكهرباء والمناجم في ضوء ما يتمتعان به من خبرات واسعة في هذا المجال.

كما أشاد الوزير عرقاب بالمستويات المتميزة والخبرات الواسعة للشركات المصرية العاملة في هذا المجال الحيوي في الجزائر والتي ساهمت في نقل الخبرات والتدريب والتكنولوجيا الحديثة للشركات الجزائرية، معرباً عن ترحيب الجزائر بعمل الشركات المصرية المهتمة بالاستثمار في مجال الطاقة والكهرباء والمناجم بالجزائر.

وشهد اللقاء طرح عدد من مقترحات التعاون التي سيعكف الجانبان على دراستها ووضعها موضع التنفيذ خلال الفترة القادمة.