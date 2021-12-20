رعدية ومصحوبة بحبات الثلج.. خرائط وتفاصيل أماكن الأمطار اليوم بالجمهورية

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خرائط وتفاصيل الأمطار اليوم الإثنين، على كافة أنحاء الجمهورية، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه خرائط وتفاصيل الأمطار اليوم على كافة أنحاء الجمهورية كما يلى:

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا فى مناطق:

السلوم

مطروح

الإسكندرية

البحيرة

كفر الشيخ

دمياط

بورسعيد

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على مناطق :

الغربية

الشرقية

المنوفية

مدن القناة

سيناء

شمال الصعيد

ويشهد اليوم الاثنين، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس .

كما يشهد اليوم، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد".

ويشهد اليوم سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على الغربية والشرقية والمنوفية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 7 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 6 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات.