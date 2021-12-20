رئيس مدينة الواسطى يتفقد انتظام العملية التعليمية ببعض المدارس

بنى سويف هانى فتحى

تفقد المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، عدد من المدارس (مدرسة جزيرة المساعدة للتعليم الأساسي ومدرسة إطواب الإعدادية المشتركة للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة الانضباط الإداري والالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والمتابعة اليومية بالتعقيم والتطهير المستمر.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تمكنت الوحدة من التصدي لحالة بناء مخالف بالطابق الثالث العلوي لأحد المنازل بشارع طراد النيل، حيث تم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية والتحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك خلال حملة ميدانية نفذتها الوحدة المحلية لضبط مخالفات المباني تحت الإنشاء بمدينة الواسطى.

وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية لقرية أبو صير الملق بإزالة فورية في المهد لحالة تعد على قطعة أرض زراعية بزمام القرية، بالاشتراك مع الجهات الأمنية والمعنية، يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف حملات إزالة التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظاً على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها.