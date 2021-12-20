رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية يكرم الطلاب الفائزين فى المسابقة الثقافية

بنى سويف هانى فتحى

كرم الدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية الطلاب الفائزين في المسابقة الثقافية التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب خلال الفترة من 13 حتى 19 ديسمبر الجاري بمشاركة طلاب الجامعة بمختلف المراحل الدراسية.

وحسب بيان الجامعة: تضمنت فعاليات التكريم تسليم شهادات تقدير للطلاب الفائزين في مسابقات تضمنت أسئلة في مختلف المجالات الثقافية.

وأكد الدكتور ندا للطلاب أن إدارة الجامعة تحرص علي دعم الأنشطة المختلفة بالجامعة، سواء المرتبطة بالدراسة الأكاديمية، أو النشاط الطلابي التي تصقل من مهارات الطلاب، وتهيئهم بقوة لسوق العمل فيما بعد، بالإضافة إلى تكريم طلابها النابغين في التخصصات العلمية والثقافية والفنية، مؤكدًا ان ادارة الجامعة توفر الإمكانيات لدعم الطلاب في مختلف الأنشطة.