رئيس جامعة أسوان يكرم طالب هندسة الطاقة لفوزه فى ملتقى النانو تكنولوجى

أسوان - عبد الله صلاح

كرم الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان اليوم الإثنين الطالب عمر محمد الحبشى الفائز بالمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية بالملتقى الخامس للنانو تكنولوجى وتطبيقاته فى العلوم المختلفة والذى استضافته جامعة طنطا وذلك بمشاركة 12 جامعات مصرية وهى المنوفية، حلوان، الأزهر، بنها، المنصورة، الفيوم، طنطا، أسوان، الزقازيق، عين شمس، جنوب الوادي، أسيوط.

وأشار الدكتور أيمن عثمان، فى بيان صحفى، إلى أهمية البحث العلمى الذى يعد إحدى ركائز التنمية الشاملة وتقدم الشعوب والدول فى مختلف المجالات وخاصة فى ظل اهتمام الدولة بالبحث العلمى بالجامعات المصرية.

كما قدم رئيس جامعة أسوان التهنئة لطالب عمر الحبشى بمناسبة فوز بحثه العلمى تحت عنوان تطبيقات النانو تكنولوجى فى الطاقة الشمسية، وأن الطالب بالفرقة الرابعة شعبة شبكات الجهد الفائق الهندسة الكهربية بكلية هندسة الطاقة كما تم تكريم ايضا حاتم يسرى يوسف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة وعزة حسن أبو زيد مدير إدارة النشاط العلمى والتكنولوجى والتقط الطالب والعاملين برعاية الطلاب صور تذكارية مع رئيس الجامعة.



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