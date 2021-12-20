اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 07:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة أسوان يكرم طالب هندسة الطاقة لفوزه فى ملتقى النانو تكنولوجى

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 07:43 م
رئيس جامعة أسوان يكرم طالب هندسة الطاقة لفوزه فى ملتقى النانو تكنولوجى رئيس جامعة أسوان يكرم الطالب المتفوق
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان اليوم الإثنين الطالب عمر محمد الحبشى الفائز بالمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية بالملتقى الخامس للنانو تكنولوجى وتطبيقاته فى العلوم المختلفة والذى استضافته جامعة طنطا وذلك بمشاركة 12 جامعات مصرية وهى المنوفية، حلوان، الأزهر، بنها، المنصورة، الفيوم، طنطا، أسوان، الزقازيق، عين شمس، جنوب الوادي، أسيوط.

وأشار الدكتور أيمن عثمان، فى بيان صحفى، إلى أهمية البحث العلمى الذى يعد إحدى ركائز التنمية الشاملة وتقدم الشعوب والدول فى مختلف المجالات وخاصة فى ظل اهتمام الدولة بالبحث العلمى بالجامعات المصرية.

 كما قدم رئيس جامعة أسوان التهنئة لطالب عمر الحبشى بمناسبة فوز بحثه العلمى تحت عنوان تطبيقات النانو تكنولوجى فى الطاقة الشمسية، وأن الطالب بالفرقة الرابعة شعبة شبكات الجهد الفائق الهندسة الكهربية بكلية هندسة الطاقة كما تم تكريم ايضا حاتم يسرى يوسف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة وعزة حسن أبو زيد مدير إدارة النشاط العلمى والتكنولوجى والتقط الطالب والعاملين برعاية الطلاب صور تذكارية مع رئيس الجامعة.

 

شهادة تقدير للمتفوقين
شهادة تقدير للمتفوقين

 

شهادة تقدير
شهادة تقدير

 


جامعة اسوان

كلية هندسة الطاقة

الملتقى الخامس للنانو تكنولوجى

وزارة التعليم العالى

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة