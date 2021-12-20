رئيسة وزراء بنجلاديش: نعتزم إدخال المزيد من السفن الحربية المتطورة في البحرية

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قالت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة اليوم الاثنين إن الحكومة تعتزم إدخال المزيد من السفن الحربية المتطورة والمعدات الحربية في البحرية البنغالية كجزء من تحديث الدفاع .



وأضافت رئيسة وزراء بنجلاديش "لقد خططنا لإدخال سفن حديثة للغاية ومعدات حربية وتكنولوجيا في المستقبل بهدف زيادة قدرة البحرية البنغالية"، بحسب صحيفة /دكا تريبيون/ البنغالية .



وأشارت إلى أن البحرية في بنجلاديش قد تحولت إلى قوة شاملة "ثلاثية الأبعاد" بالفعل من خلال إدخال غواصتي /بي إن إس نافاجاترا/ و/بي إن إس جويجاترا/ عام 2017 .



وأكدت الشيخة حسينة أن البحرية أصبحت الآن قادرة على لعب دور أقوى في ضمان سلامة المناطق البحرية الشاسعة ببنجلاديش الغنية بالثروات الطبيعية، وكذلك منع الاتجار بالبشر والتهريب، وضمان أمن الصيادين والمرور الآمن للسفن التجارية.