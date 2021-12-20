دعاء الرياح.. اللهم أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها

كتب على عبد الرحمن

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك دعاء الرياح، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك تزامنا مع عدم استقرار الأحوال الجوية وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بموجة من الطقس السيىئ.

وقالت دار الإفتاء المصرية: "كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذا عَصِفَتِ الرِّيح قالَ : «اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا، وَشَرِّ ما فِيها، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ» رواه مسلم".

طقس غدا

وتشهد البلاد أجواء شديدة البرودة اليوم الأحد وغدا الاثنين، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث يسود طقس بارد نهارا على معظم الأنحاء شديدة البرودة ليلا بسبب سيطرة جبهة هوائية باردة قادمة من أوروبا.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين سيشهد أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير على كافة الأنحاء مقارنة باليوم الأحد.

تعطيل الدراسة غدا

وأعلنت 7 محافظات تعطيل الدراسة غدًا الإثنين فى جميع المدارس نظرًا لسوء حالة الطقس طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بعدما وجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح إلى المواطنين بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد اليوم وغدا، وتتعرض خلالها البلاد لأجواء شديدة البرودة وأمطار ورياح وأتربة وعواصف.

والمحافظات التى تشهد تعطيل الدراسة غدا هى:"

القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، ودمياط، والقليوبية"