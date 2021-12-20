حبس 3 متهمين فى واقعة الحمير المضبوطة بملوى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

قررت نيابة مركز ملوى جنوب محافظة المنيا ،خبس 3 متهمين فى واقعة جلود الحمير المضبوطة بأحد الاماكن بالمركز،على ذمة التحقيقات وذلك تحت إشراف المستشار ابو الوفا عيسي المحامي العام.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا ،قد تلقت بلاغا بوجود مجموعة من الحمير منها المذبوح ومنها جلود داخل إحدى الزرائب غرب مدينة ملوي، وانبعاث رائحة كريهة من داخل قطعة ارض محاطة بسور.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وافادت التحريات الأولية وجود 45 حمار حي، و9 حمير مذبوحة، و14 جلد حمار، وتبين أن المكان مستأجر لثلاثة أفراد من قري المركز تم التحفظ على الموقع تحت تصرف النيابة العامة، والقبض على المتهمين الثلاثة.