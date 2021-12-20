اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 06:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس 3 متهمين فى واقعة الحمير المضبوطة بملوى المنيا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 04:56 م
حبس 3 متهمين فى واقعة الحمير المضبوطة بملوى المنيا حبس - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة مركز ملوى جنوب محافظة المنيا ،خبس 3 متهمين فى واقعة جلود الحمير المضبوطة بأحد الاماكن بالمركز،على ذمة التحقيقات وذلك تحت إشراف المستشار ابو الوفا عيسي المحامي العام.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا ،قد تلقت بلاغا بوجود مجموعة من الحمير منها المذبوح ومنها جلود داخل إحدى الزرائب غرب مدينة ملوي، وانبعاث رائحة كريهة من داخل قطعة ارض محاطة بسور.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وافادت التحريات الأولية وجود 45 حمار حي، و9 حمير مذبوحة، و14 جلد حمار، وتبين أن المكان مستأجر لثلاثة أفراد من قري المركز تم التحفظ على الموقع تحت تصرف النيابة العامة، والقبض على المتهمين الثلاثة.


ملوى

نيابة ملوى

واقعة الحمير

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة