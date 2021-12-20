حبس عامل وزوجته وشقيقها لاتهامهم بقتل عامل وسرقته بـ6 أكتوبر

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس عامل وزوجته وشقيقها، لاتهامهم بقتل مقاول داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحريات أن المتهمة استدرجت المجنى عليه وقتله باقى المتهمين خنقا لسرقته.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مقاول مقيد ومخنوق.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن نقاش وزوجته وشقيقها وراء ارتكاب الجريمة، حيث استدرجته المتهمة، وخنقه المتهمين لسرقته، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.