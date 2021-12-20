"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 274 مليون حالة

"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 274 مليون حالةالإثنين، 20 ديسمبر 2021 08:30 ص
كورونا - صورة أرشيفية
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ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 274 مليونا و696 ألفا و123 حالة.
وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الاثنين، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و354 ألفا و324 وفاة.
وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 50.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 806 آلاف و439 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 617 ألفا و803 وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 477 ألفا و422 حالة.