جورجيا ترصد أول حالتين من متحور أوميكرون من فيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في جورجيا رصد أول حالتين من متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس المركز الوطني للسيطرة على الأمراض أميران جامكريليدز - وفقًا لصحيفة (أجندا) الجيورجية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - إن الأفراد الذين لديهم النوع الجديد بصحة جيدة ويخضعون للعلاج في المنزل.

وأضاف: "يعاني الشخصين من أعراض خفيفة، ونرى أن الانتقال السريع في الإصابات الجديدة غير متوقعا، على الأقل حتى العام الجديد".

وأشار إلى أن متحور أوميكرون سيحتاج إلى شهرين على الأقل ليحل محل نسخة دلتا في جورجيا، داعيا الناس لضرورة الحصول على جرعات اللقاح لمنع انتشار الفيروس