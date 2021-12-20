جنايات بنى سويف تقضى بالإعدام شنقاً على شاب قتل سيدة بغرض سرقتها

بنى سويف هانى فتحى

قضت محكمه جنايات بني سويف برئاسة المستشار حسام محمد الصياد رئيس المحكمة وعضويه المستشارين محمد الحسيني علي،وحسن رشد راغب، وامانة سر أحمد محمد عبدالعظيم،وباجماع الآراء وبعد إستطلاع رأى مفتى الجمهورية حضوريا بمعاقبة "ميلاد .غ.ح.غ ، 26 عاما من قرية بنى عتمان التابعة لمركز الواسطى،بالإعدام شنقا لقيامه بقتل سيدة من أجل سرقتها.

وتعود الواقعة إلى اتهام النيابة العامة بمحافظة بني سويف للمتهم "ميلاد .غ"، 26 سنة، عامل، مقيم بقرية بني عثمان بمركز الواسطى، بقيامه بقتل المجني عليها "تريزا .ع.ع" بسبب مروره بضائقة مالية.

وأكدت التحقيقات فى النيابة العامة والتى استمعت لها المحكمة أن المجنى عليها كانت تقيم فى منزلها بمفردها وأن المتهم شاهدها داخل المنزل فأطبق على جسدها وكتم نفسها بيده وضغط على رأسها بالأخرى فحاولت المجنى عليها الفرار منه فتتبعها وقام بكتم نفسها حتى فارقت الحياة، وقام بسرقة 2000 جنيها من منزلها وخرج مسرعا من المنزل.