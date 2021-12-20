جنايات المنصورة تحيل عاطلا لمستشفى الأمراض العقلية بعد اتهامه بالتعدي على طفلة

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة إيداع متهم عاطل بمركز ميت غمر، بمستشفى الأمراض العقلية لبيان مدى سلامة قواه العقلية، وقد قررت المحكمة تحديد جلسة 22 من شهر فبراير لعام 2022 للمرافعة وذلك لاتهامه بخطف طفلة لم يتجاوز عمرها 7 سنوات.

وقد صدر القرار برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور ، وعضوية كلا من المستشار حسام محمود حشيش، والمستشار أنس أسامة العبد، وأمانة سر مسعد كمال الدين طة، وعصام محمد الدسوقي. كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم"مصطفي.أ.ع.س"،24عاما، عاطل ومقيم بقرية كفر بهيدة التابعة لمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، لأنه فى يوم 11 مايو 2021خطف المجنى عليها الطفلة هـ. م. ر"، عمر 7 سنوات بطريق التحايل بأن استدرجها إلى مسكنه بعيدا عن أعين الرقباء مستغلا حداثة سنها.

وتضمن أمر الإحالة بأن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى وهى أنه فى ذات الزمان والمكان تم الاعتداء على الطفلة المجنى عليها بالقوة.

وشهد والد الطفلة المجني عليها "م. ر."، أ ٣٤ عاما، عامل ومقيم بذات العنوان أن المتهم قام باستدراج نجلته بطريق التحايل إلى مسكنه مستغلا حداثة سنها وتعدى عليها .

وأكد تقرير الطبيب الشرعي أن البصمة الوراثية المستخلصة من الملابس الخاصة بـ الطفلة المجنى عليها قد تطابقت مع الحمض النووي المستخلص من دماء المتهم.

وأكدت تحريات الرائد رامى محمد أبوشتيه، رئيس رئيس مباحث مركز ميت غمر، صحة الواقعة وارتكاب المتهم للجريمة.