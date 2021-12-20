جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طبنجة صوت وعدد من الطلقات

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب طبنجة صوت ومطواة وعدد من الطلقات ومستلزماتهما بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناءا على إخبارية سرية مشتركة مقدمة من إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي بالإشتباه فى قيام الراكب "ص . ع" القادم على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من ميلانو بتهريب أشياء مخالفة، وقام مصطفي عبد الفضيل مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد الدلهماوي رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود طبنجة صوت وخزنة إحتياطية و 350 طلقة صوت عيار 9 مللي و299 طلقة صوت عيار 8 مللي ومطواة ذات نصل حاد .

قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 215 لسنة 2020 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.