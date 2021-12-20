جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا بحوزته عملات معدنية أثرية

كتب محمود عبد الغنى

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، من ضبط راكب مصري بحوزته عملات معدنية آثرية.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة استوقفت نورا السيد عبد الحميد مأمور الجمرك المعينة علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف مسعد منشاوي مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود ما يشتبه ان يكون عملات.

قام محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف عبد الرحمن سيد إسماعيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود عملات معدنية، وعلي الفور تم ابلاغ هناء المشهور مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة والتي قامت بتشكيل لجنة مكونة من ريهام محمد عطية وسماح سعيد حسين ومحمود ابومسلم فاضل مفتشي الآثار والذين قرروا أن عدد 11 عملة منهم تخضع لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

أمر رأفت وهيب عازر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الي النيابة المختصة.