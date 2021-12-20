جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب كمية من خصلات الشعر وشيش إلكترونية

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من خصلات الشعر الطبيعي وعدد من الشيش الإلكترونية بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطائرة الاماراتية القادمة من دبي اشتبه إبراهيم الدسوقي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عبد الله شحاته مأمور الجمرك واحمد الشريف رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات متماثلة وسط الملابس بحقائب الراكب .

وبالعرض على محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب قام بتكليف عبد الرحمن سيد إسماعيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب ، فتبين وجود وجود 240 خصلة شعر طبيعي بوزن 36 كيلو جرام وخمسة علب بداخلهم 50 شيشة إلكترونية داخل أكياس اسفل الملابس بحقائب الراكب .

قرر رأفت وهيب مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقم 161 لسنة2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطار والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.