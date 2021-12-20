جدل في الإكوادور حول فيديو لهجوم المدعى العام على عارضة أزياء عُثر عليها ميتة

فاطمة شوقى

أثار مقطع فيديو عن اعتداء المدعي العام الإكوادوري خوان كارلوس على عارضة أزياء شابة تدعى نعومي أرتشينتاليس كانت صديقته ، التي ظهرت ميتة قبل أسبوع في مدينة مانتا الساحلية ، جدلاً على شبكات التواصل الاجتماعي حول القضية، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وقررت السلطة القضائية إيقاف المدعي خوان كارلوس ، شريك عارضة الأزياء الإكوادورية نعومي أرسينتاليس ، من منصبه، حسبما أبلغت رئيسة السلطة القضائية ماريا ديل كارمن مالدونادو ، التى أبلغت عن تعليق وظائف الموظف العام.

تم العثور على الشابة ميتة في 12 ديسمبر 2021 ، في أحد أقسام مانتا ، حيث كانت تعيش مع المدعي العام.



الاكوادور

وبحسب بيان ، قالت المسؤولة على حسابها على تويتر ، إن هذا الإجراء يتم تبنيه بشكل وقائي حتى يحقق القضاء في المخالفات التأديبية المحتمل.

وأشعلت الشبكات الفيديو المثير للجدل ، والذي ، بحسب المقربين من العارضة ، وصفها صديقها - المدعي العام في القضاء - بصفعة قوية عندما اقتربت هي وأشخاص آخرين من طاولة كان ينتظرها.

عبر هذا الفيديو ، طالب أقارب عارضة الأزياء نعومي أرتشينتاليس البالغة من العمر 23 عامًا ، السلطات بالتحقيق في القضية بعمق ، وحذرت التقارير الأولى من حدوث انتحار مزعوم ، على الرغم من اشتباه الأقارب والنشطاء في قتل امرأة من قبل المدعى العام.

وأشار رئيس الإكوادور ،جييرمو لاسو ، على حسابه على تويتر ، إلى الحدث وطلب من مؤسسات العدالة التحقيق في القضية وعدم تركها دون عقاب.



عارضةازياء

وكتب لاسو وعبر لأسرة الضحية عن أسفه على "الخسارة المؤلمة": "إحياء لذكرى نعومي ، أدعو المؤسسات ذات الصلة بالقضية إلى مواصلة العمل لتقديم التعويضات ولكي تُعرف الحقيقة".

وأضاف الرئيس "أنا متأكد من أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة. وليس فقط في هذه الحالة .. ولكن لكل فتاة وامرأة كانت ضحية لأعمال عنف..وقف العنف هو التزام الجميع".

على وجه التحديد ، أكد مكتب المدعي العام للدولة في بيان أنه يواصل تطوير "إجراءات لتوضيح الحقائق" وأنه منذ الأربعاء الماضي أمرت وكيل مالي من مقاطعة أخرى بتولي القضية "من أجل تطوير المزيد بطريقة موضوعية وغير متحيزة ".

وفقًا لآخر تقرير صادر عن مؤسسة الديا Aldea ، التي تجري دراسات وإحصاءات عن جرائم قتل النساء في الإكوادور ، في البلاد ، بين 1 يناير و 15 نوفمبر من هذا العام ، تم الإبلاغ عن 172 حالة وفاة عنيفة للنساء لأسباب تتعلق بالجنس، و46% من هذا المجموع يتوافق مع القضايا التي كان للقاتل فيها صلة عاطفية أو كان جزءًا من دائرة ثقة الضحية.