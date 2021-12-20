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جامعة بنها: لا تعطيل للدراسة بالكليات واليوم دراسى وعمل عادى

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:20 ص
جامعة بنها: لا تعطيل للدراسة بالكليات واليوم دراسى وعمل عادى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، استمرار الدراسة بكليات الجامعة، اليوم الإثنين، وأنه لا يوجد أى تعطيل للدراسة بها، وأنه يوم دراسى وعمل كامل كأى يوم عادى.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أصدر قرار بتعطيل الدراسة بمدارس المحافظة اليوم الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية، كما أكد على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف الجوية التي تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين واحتمال سقوط أمطار غزيرة، وحالة من عدم الاستقرار في الطقس.

ووجه المحافظ، بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أنه كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

كما وجه، بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ.

وكان الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أعلن أنه نتيجة لتقرير وارد لغرفة عمليات الوزارة، ونظرا لحالة الطقس السيئ المتوقع نتيجة لتقارير الأرصاد الجوية، تم تعطيل الدراسة في 8 محافظات، مشيراً إلى أنه سيكون هناك طقس شديد البرودة والرياح المتوسطة، ورفع درجة الاستعداد بكافة المحافظات بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وأضاف، أنه سيكون هناك ارتفاع في الأمواج من 3 لـ 4 أمطار في المحافظات الساحلية، والقاهرة ستشهد طقس شديد البرودة بدون أمطار، وفي الإسكندرية لا يوجد تجمعات مياه، واستمرار برفع درجة الاستعداد بكافة مدن المحافظة".

وقال: "محافظة مطروح، سيتم تعطيل الدراسة مع أمطار خفيفة على مدينة مطروح والنزيلة، وستشهد طقس شديد البرودة ورياح، وكفر الشيخ أيضاً هناك إجازة، وتوقفت الأمطار على مدينة بلطيم، وهناك استعدادات لأي حالة طوارئ بالمحافظات، وتم التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي".


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