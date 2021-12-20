ثلوج وارتفاع الأمواج لـ5 أمتار.. التنمية المحلية توضح حالة الطقس بالمحافظات

كتب ـ على عبد الرحمن

تلقي اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة عَلِي عدد من محافظات الجمهورية اليوم، حيث أشار التقرير إلى توقف الدراسة في عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط ومطروح، كما أن الأوضاع فى محافظة القاهرة تشير إلى توقف الأمطار على كافة أنحاء المحافظة وجاري التعامل مع تراكمات المياه، حيث تتعرض المحافظة إلى طقس شديد البرودة ورياح متوسطة عَلِي كافة الأحياء، كما أنه لا توجد أى معوقات بالطرق وهناك انتشار للمعدات الخاصة برفع تراكمات المياه وتنسيق مستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما أشار تقرير غرفة العمليات حول الوضع في محافظة الجيزة إلي توقف الأمطار عَلِي كافة أحياء المحافظة وجاري التعامل مع تراكمات المياه، وتتعرض المحافظة الي موجة من الطقس البارد والرياح المتوسطة عَلِي أغلب انحاء المحافظة، ويوجد انتشار لكافة المعدات طبقاً للخطة الموضوعة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وفي محافظة البحر الأحمر أوضح التقرير أن المحافظة تتعرض لعاصفة ترابية شديدة بمنطقة الزعفرانة والطقس بصفة عامة مائل للبرودة ويوجد نشاط للرياح .

وفي محافظة الإسكندرية أشار التقرير، إلى تعرض المحافظة لطقس غير مستقر وشديد البرودة وأمطار متوسطة وتساقط ثلوج على معظم أنحاء الاسكندرية وجاري التعامل مع تراكمات المياه، مع وجود ارتفاع في الامواج يصل من 4 إلى 5 أمتار ، وغلق لميناء البوغاز لسوء الاحوال الجوية، كما يوجد انتشار المعدات الخاصة بالاحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي محافظة دمياط، أكد التقرير توقف الأمطار عَلِي كافة مدن المحافظة دون تجمعات للمياه مع نشاط ملحوظ للرياح واستمرار العمل بميناء دمياط دون توقف واستمرار انتشار المعدات طبقا للخطة الموضوعة.

وفي محافظة مطروح أوضح تقرير غرفة العمليات توقف الأمطار أعلى أنحاء المحافظة وجاري التعامل مع تجمعات المياه في عدد من المناطق، مع استمرار انتشار المعدات طبقا للخطة الموضوع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وفي الدقهلية أشار التقرير الي توقف الأمطار عَلِي كافة أنحاء المحافظة وجاري التعامل مع تجمعات المياه بواسطة معدات الوحدات المحلية والمراكز وشركة مياه الشرب.

وقال شعراوي، إن تقرير غرفة العمليات أشار إلي توقف الأمطار بمحافظة الشرقية عَلِي كافة أنحاء المحافظة وجاري التعامل مع تجمعات المياه، وتعرض الشرقية لطقس مائل للبرودة ونشاط للرياح، وفي كفر الشيخ توقف سقوط الأمطار عَلِي مدن المحافظة وجاري التعامل مع التجمعات والتراكمات بالتنسيق بين معدات وآلات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهناك توقف للملاحة بميناء الصيد بالبرلس بسبب سوء الاحوال الجوية، وفي البحيرة أشار تقرير الغرفة الي توقف الأمطار عَلِي معظم أنحاء المحافظة وجاري التعامل مع التراكمات الموجودة للمياه وتعرضها لطقس شديد البرودة ونشاط ملحوظ للرياح.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن تقرير غرفة العمليات أشار الي توقف الأمطار عَلِي كافة أنحاء محافظة القليوبية وجاري التعامل مع بعض تراكمات وتجمعات مياه الأمطار وسط طقس بارد ورياح شديدة عَلِي كافة انحاء المحافظة، كما تشهد باقي المحافظات موجة من الطقس المستقر ورياح متوسطة ولا توجد أمطار.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، كما وجه المحافظات بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوي لحين انتهاء موجة الطقس التي تتعرض لها أغلب محافظات الجمهورية.