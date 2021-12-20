اليوم السابع
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توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ لليوم الثالث وتوقف المعديات النهرية بسبب الطقس

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:25 ص
توقف حركة الملاحة بكفر الشيخ لليوم الثالث وتوقف المعديات النهرية بسبب الطقس توقف حركة الملاحة في ميناء البرلس
كفر الشيخ- محمد سليمان

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توقفت حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، لليوم الثالث على التوالي، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، إضافة لهطول الأمطار بصورة متقطعة.

كما توقفت المعديات النهرية بنهر النيل فرع رشيد بين محافظتي كفر الشيخ ومحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، لسوء الأحوال الجوية حفاظًا على سلامة المواطنين، نظرًا لما تشهده البلاد من حالة من الطقس السيئ، مكلفاً رؤساء المدن المطلة على نهر النيل " دسوق وفوه ومطوبس"، ورؤساء الوحدات القروية ومفتشي القسم الملاحي بمتابعة وقف المعديات النهرية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء البرلس ،بتوقف حركة الصيد، ابتداء من أمس الأول السبت، نظراً لسوء الأحوال الجوية ،وارتفاع الأمواج عن معدلاتها  الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

وناشد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم  للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، بمتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة،  أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.

توقف حركة الملاحة في ميناء البرلس
توقف حركة الملاحة في ميناء البرلس

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

غرفة العمليات

ميناء البرلس

طقس سيئ

دسوق

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