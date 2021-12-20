اليوم السابع
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تنبؤ الرى: سقوط أمطار متوسطة اليوم على السواحل الشمالية وسواحل الدلتا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:38 ص
تنبؤ الرى: سقوط أمطار متوسطة اليوم على السواحل الشمالية وسواحل الدلتا وزارة الموارد المائية والرى - ارشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

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يتوقع خبراء الأرصاد بمركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، سقوط أمطار متوسطة اليوم على السواحل الشمالية للبلاد وسواحل الدلتا وتقل شدتها على سيناء ومحافظات الوجه البحري، وقد تصل إلى القاهرة وشمال الصعيد.
 
وتشير التوقعات إلى استمرار سقوط أمطار قد تكون متوسطة غدا على السواحل الشمالية للدلتا، وقد تقل شدتها على باقى السواحل الشمالية، أما يوم الأربعاء فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.
 
جدير بالذكر، أن مركز التنبؤ بالفيضان يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.
 
 

تنبؤ الرى

وزارة الرى

امطار

السواحل الشمالية

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