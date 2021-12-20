تفاصيل واقعة العثور على جثة "فتاة بنها" بطريق شبرا بنها الحر.. كانت على علاقة عاطفية بشخص.. أصيبت بحالة إعياء وتوفيت فى شقة بالجيزة.. المتهم استعان بصديقيه لنقلها لمكان العثور عليها.. والنيابة تأمر بحبسهم

القليوبية إبراهيم سالم

أنهى رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بعدما كشفوا تفاصيل واقعة العثور على جثة "فتاة بنها"، "هايدى و"، صاحبة الـ 22 عاما، والتى كانت تعمل بأحد عيادات الأسنان بدائرة قسم شرطة أول بنها، بجانب طريق شبرا بنها الحر بمنطقة الشموت دائرة مركز شرطة بنها، وذلك الجمعة الماضية بعدما تغيبت عن المنزل الخميس الماضى، وهو ما أثار رواد موقع التواصل الاجتماعى بسرعة كشف لغز اختفائها والعثور عليها بعد ذلك كجثة هامد.

الواقعة تعود تفاصيلها للجمعة الماضية والتى تم خلالها العثور على جثمان "هايدى و"، صاحبة الـ 22 عاما، والحاصلة على معهد فنى تمريض، وكانت تعمل بأحد العيادات الخاصة للأسنان، ملقاة على جانب طريق شبرا بنها الحر بمنطقة الشموت دائرة مركز شرطة بنها، وذلك بعد اختفائها الخميس الماضى، وبدأ أسرتها فى عملية البحث عنها، ليبدأ رجال المباحث الجنائية فى العمل على كشف اللغز.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة إحدى السيدات بالقليوبية، وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (إحدى السيدات "تعمل بعيادة أسنان" - كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها) مُلقاة بطريق (شبرا / بنها الحر) بدائرة المركز، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وما قرره والد المتوفية بخروج كريمته متوجهة لعملها بعيادة الأسنان المشار إليها إلا أنها لم تعد.

وتم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المتوفية (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بارتباطه بعلاقة عاطفية بالمتوفية، حيث اصطحبها إلى شقة سكنية مستأجرة كائنة بمحافظة الجيزة، ثم فوجئ بإصابتها بحالة إعياء وسقطت على إثرها مغشياً عليها وبدت عليها علامات الوفاة، وخشية افتضاح أمره، استعان بصديقه (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز كفر شكر) "أمكن ضبطه" ووضع جثة المجنى عليها داخل حقيبة سفر كبيرة الحجم تحصل عليها من الشقة محل الواقعة.

وعقب حضور الأخير إليه رفقة صديقهما (بائع - مقيم بدائرة مركز كفر شكر) مستقلان سيارة "فان" قيادة (سائق - مقيم بدائرة مركز كفر شكر) دون علم الأخيرين بالواقعة، استقل المتهم السيارة رفقتهم وبحوزته الحقيبة (التى بداخلها جثة المجنى عليها) وصولاً لمكان العثور، حيث ألقى الجثة وانصرف بالحقيبة ومتعلقات المتوفية "أرشد عنها"، وباستدعاء صديقهما المشار إليه وقائد السيارة أيدا ما جاء بأقوال المتهمان دون علمهما بالواقعة.

وأدلى المتهم الأول، ويدعى "ع.غ.ع" 23 عامًا، طالب في أحد المعاهد بـ 6 أكتوبر، باعترافات أمام جهات التحقيق، أنه تربطه علاقة عاطفية بالمجني عليها وأنهما كانا يتقابلان معا بشكل مستمر، وفي أحد المرات عرض عليها أن يتقابلا في شقة مستأجرة لأحد زملاءه في المعهد بمنطقة 6 أكتوبر، حيث أنه يترك الشقة يومي الخميس والجمعة للسفر لأسرته، واتفقا أن يتقابلا في الشقة يوم الخميس الماضي.

وتابع المتهم، أن الفتاة بالفعل خرجت من منزلها يوم الخميس على أنها ستذهب إلى العيادة، ولكنها تقابلت معه وذهبا إلى الشقة، وعندما وصلا ودخلا فوجىء بإصاباتها بحالة إعياء شديدة لم يستطيع تفسيرها وأصابته حالة من الذعر عندما سقطت على الارض فاقدة الوعي.

واستطرد، أنه حضر إليه الثاني وبرفقته صديقيهما المدعو "م.ع.ا " 25 عاما، بائع مفروشات مستقلان سيارة سوزوكي استأجرها لتوصيلهما قيادة المدعو "م.ذ.ع" 37 عاما، سائق، مؤكدا في اعترافاته أن الثالث والرابع ليس لديهما علم بالواقعة.

وأدلى المتهم الثانى، باعترافات حول الواقعة وأقر بصحة أقوال الأول، مؤكدا أنه أقدم على مساعدته في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء الثالث وقائد السيارة المستخدمة في نقل جثة المتوفاة وسؤالهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمان دون علمهما بالواقعة.

أمرت نيابة مركز بنها بحبس 3 شباب، 4 أيام على ذمة التحقيق، فى قضية العثور على فتاة ملقاة على طريق "شبرا – بنها" الحر بمنطقة الشموت دائرة مركز بنها، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتاة بنها ".

فيما أصدرت نقابة أطباء الأسنان بالقليوبية، بيانا ردًا علي واقعة وفاة "هايدى وصفى" ابنة قرية كفر عامر رضوان بدائرة كفر شكر، والتى كانت تعمل في عيادة أحد أطباء الأسنان ببنها، حيث تقدمت النقابة لأسرة المرحومة بخالص العزاء ونسال الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأكدت النقابة فى بيانها، بقيادة الدكتور ذكى حلمى ذكى، أن النقابة تشهد ومعهما جموع الأطباء بأن طبيب الأسنان وصاحب العيادة التى تعمل بها المرحومة مثالًا للخلق والآدب الجم والسمعة الحسنة الطيبة، ونرفض أى تعرض أو إساءة له أو أى تجاوز في حقه أو تشهير به أو غيره من أطباء الأسنان بالقليوبية، كما أهابت بجميع الأطراف إلتزام ضبط النفس وعدم الإنسياق وراء الإشاعات والأهواء.

وأوضحت النقابة، أنها على ثقة كاملة بقدرة الأجهزة الأمنية على كشف غموض الحادث وإظهارها للحق إن شاء الله، كما أكدت أنها على استعداد تام للتعامل مع أى تشهير أو تجاوز فى حق أي طبيب أسنان من أبنائها، بكافة الطرق والوسائل القانونية والتى تحفظ لكل أبناءها حقوقهم وهيبتهم فى المجتمع.