تفاصيل سقوط أول ضحايا الطقس السيئ بالغربية.. أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ.. لايف

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشراً لتفاصيل وفاة طالب صعقا بالتيار الكهربائى بعد ملامسته عامود إنارة بشارع النادى بطنطا، أثناء هطول الأمطار أمس الأحد.

ولفظ الطالب "حسام.ا" بالصف الثالث الإعدادى أنفاسه داخل المستشفى، إثر تعرضه للصعق الكهربائى من أحد أعمدة الإنارة، بعد ملامسته عامود إنارة بشارع النادى بطنطا، أثناء هطول الأمطار أمس الأحد.

كان الأهالى قد نقلوا الطالب للمستشفى لإسعافه بعد أن صعقه التيار الكهربائى عقب ملامسته أحد أعمدة الإنارة أثناء هطول الأمطار، إلا أنه لفظ أنفاسه داخل المستشفى.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول شاب فى العقد الثالث من العمر للمستشفى وتقديم الرعاية اللازمة له.

وتبين أثناء سيره فى الشارع صعقه التيار الكهربائى بعد ملامسته عمود إنارة، أثناء هطول الأمطار، وتوفى الشاب داخل المسستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من ناحية أخرى، تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم، جهود الوحدات المحلية فى كسح وشفط مياه الأمطار التى هطلت مساء أمس، وذلك خلال جولة صباحية بدأت فى السابعة شملت قرى ومدن كفر الزيات وطنطا.

وتفقد المحافظ خلال جولته فى طنطا شوارع (البحر، الجلاء، النحاس، الإسكندرية، المحطة، ميدان ستوته، سيجر، سكة المحلة، الكورنيش)، كما تفقد الطريق السريع بدايةً من كمين دفرة ومروراً بـ ( قطاع نفيا، قطاع ميت حبيش البحرية، قطاع المعرض، قطاع الجملة، قطاع شبرا النملة).