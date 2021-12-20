تعطيل الدراسة اليوم فى المنوفية والدقهلية بسبب سوء حالة الطقس

محمد فتحى - شريف الديب

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تعطيل الدراسة اليوم الاثنين بجميع المدارس للطلاب والمعلمين، عدا النوبتجيات نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية لمواجهة موجة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة والتى قد أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، مؤكداً على الإستعداد التام لجميع العاملين بكافة مراكز المدن والوحدات المحلية وجاهزية السيارات والمعدات، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لنشر الفرق، لاتخاذ إجراءات عاجلة والتعامل الفورى مع موجة الطقس السيىء والتقلبات الجوية.

كما قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه نظرا للظروف المناخية التى تمر بها البلاد فقد تقرر أن يكون يوم الاثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ إجازة للطلاب فى مراحل التعليم دون الجامعى وذلك حرصا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، وقد طالب للمحافظ الجميع اتخاذ الحذر.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار درجة الاستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات لاستقبال موسم الشتاء والأمطار وتكثيف الجولات لإدارة الأزمات بالمحافظة، مؤكدا على درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء ومراجعة صفايات الأمطار وبالوعات الصرف ومتابعة مناسیب الترع والمصارف.