تعرف على تفاصيل اجتماع محافظ قنا بمجلس إدارة المنطقة الحرة فى قفط

قنا صابر سعيد

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، بحضور المهندس، نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة،وفوزي رضوان، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة العامة بقفط، وعدد من القيادات التنفيذية، والمعنية بملف الاستثمار بالمحافظة.

أوضح المحافظ، أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط قد وافق على الطلب المقدم من شركة لتجديد ترخيص مزاولة النشاط المؤقت لمدة عام، كما تم الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المشروعات غير الملتزمة بالغاء الموافقات الصادرة لها والاسترداد الاداري للموقع السابق تخصيصه للمشروع.

وأضاف " الداودي"، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لجذب المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنطقة الحرة بقفط ، وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم من أجل المساهمة بفعالية في دفع عجلة الإنتاج ، والحد من البطالة ، وتوفير فرص عمل للشباب تضمن لهم حياة كريمة.