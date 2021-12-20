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تطور الخدمات الطبية بمنظومة الصحة الشاملة..8ملايين خدمة تقدم عبر 119منشأة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:00 ص
تطور الخدمات الطبية بمنظومة الصحة الشاملة..8ملايين خدمة تقدم عبر 119منشأة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
كتب محمد السيد

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رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الفيس بوك، إنفوجراف تطور الخدمات الطبية في مصر "الاستثمار في المنظومة الصحية الشاملة"، جاء فيه أن هناك 8 ملايين خدمة طبية وعلاجية تقدم عبر 119 منشأة تابعة للتأمين الصحى الشامل في كل من بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.
 
كما رصدت 4 ملايين ملف طبى الكترونى للمنتفعين بمنظومة التامين الصحى بالمحافظات الثلاث بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.
 
كما رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أوجه الاستفادة من تسجيل العقارات بالشهر العقاري والتي جاء من بينها ضمان الملكية وحمايتها واستخدام حصيلة الرسوم في تمويل المشروعات التنموية وتقليل عدد المنازعات القضائية.
 
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