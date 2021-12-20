ترامب يهاجم سياسات بايدن: التضخم فى أسوأ حالاته

كتبت: نهال أبو السعود

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أن التضخم يتزايد بشكل أسوأ من أى وقت مضى، مشيرا إلى أن تكلفة الطاقة هي المشكلة الأكبر خلال حوار مع شبكة فوكس نيوز.

وقال ترامب إن الغاز كان تكلفته 1.87 دولار للجالون عندما كان في منصبه في البيت الأبيض، والآن وصل سعر الجالون إلى أكثر من 7 دولارات في كاليفورنيا مستخدما تعبير "سعر الغاز اخترق السقف".

في المقابلة حذر الرئيس السابق من أنه على الرغم من انخفاض أسعار الغاز بشكل طفيف الآن، إلا أنهم سيستمرون في الارتفاع "لأنه يرتفع مثل الصاروخ"، قائلا: "إذا كان لديك مخبز، إذا كان لديك أي شيء، فعليك تسخينه، يجب أن تكون لديك الآلات، كل الطاقة" ، مشيرًا أيضًا إلى أن العمل يعتمد على الشاحنات والطائرات للنقل ، والتي تستخدم الطاقة.

عندما سأل المضيف ترامب عما يعتقد أنه يمكن أن يحل مشكلة ارتفاع تكاليف الطاقة ، أجاب بالقول: "أول شيء عليك القيام به هو إنتاج الطاقة وعدم الاعتماد على أوبك"، ثم انتقد ترامب إدارة بايدن لدعوتها أوبك لزيادة الإمدادات.

في سبتمبر، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ، جين بساكي ، إن الإدارة "ستواصل التحدث إلى الشركاء الدوليين ، بما في ذلك أوبك ، بشأن أهمية الأسواق التنافسية وتحديد الأسعار وبذل المزيد لدعم التعافي".

وأثارت هذه الخطوة غضب صناعة النفط المحلية ، التي ساعدت الولايات المتحدة على تحقيق استقلال الطاقة في عهد الرئيس ترامب والذي لغاها بايدن الذي طبق سياسات أكثر صرامة لشركات الطاقة وأغلق خطوط الأنابيب الرئيسية.

وانتقد ترامب أيضًا خطوة الرئيس بايدن بالإفراج عن 50 مليون برميل من النفط المحتفظ بها في احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي ، حيث يدفع الأمريكيون مقابل الغاز الآن أكثر مما يدفعونه منذ سنوات.

وقال ترامب: "هذه صفقة كبيرة" ، مشيرا إلى أن الاحتياطيات "مخصصات للحرب" وليس المقصود منها خفض الأسعار قليلا.

قال الرئيس السابق إنه لعقود من الزمان لم تكن الاحتياطيات "ممتلئة وبعد ذلك وصلت بالفعل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق"، وتابع ليقول إنه عندما كانت أسعار النفط منخفضة "قلت ،" دعونا نملأ الاحتياطيات الاستراتيجية "وقمنا بتعبئة 75 مليون برميل. هذا كثير مقابل لا شيء تقريبًا".