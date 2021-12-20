تدريب عاملى التذاكر والتحصيل بالمواقع الأثرية بالأقصر على المنظومة الإلكترونية

كتب محمد أسعد

نظمت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شركة أي-أسواق ورشة عمل تدريبية لجميع العاملين بشبابيك التذاكر والتحصيل بكافة المواقع الأثرية والمتاحف بمحافظة الأقصر على أسلوب استخدام المنظومة المتطورة للتذاكر والدفع والتحصيل باستخدام الكروت الإلكترونية والبوابات الإلكترونية الجاري تركيبها وتشغيلها حاليا بالمواقع الأثرية والمتاحف في المحافظة.

وأوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والأثار للتحول الرقمي أنه شارك في هذه الورشة 53 موظف من جميع المواقع الأثرية والمتاحف بالمحافظة والتي تأتي كأحد المراحل الهامة باستراتيجية التحول الرقمي الشامل لوزارة السياحة والآثار ومشروع رقمنه آليات دفع التذاكر المختلفة والتي تهدف إلى نشر الطرق الغير نقدية في شراء التذاكر بالمواقع الأثرية والمتاحف بالإضافة إلى إحكام الرقابة على كافة بوابات الدخول حفاظا على إيرادات المجلس الأعلى للآثار.

وأضافت إيمان زيدان المشرف العام على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف أن أحد مكونات مشروع رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين لتحسين تجربتهم بالمواقع الأثرية والمتاحف هي تجديد المنافذ وشبابيك التذاكر وتطويرها بما يتناسب والتطور التكنولوجي الذي تقوم به الوزارة في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن إمكانية سداد تذاكر الدخول باستخدام الكروت الإلكترونية بكافة المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة يجري تعميمها حاليا على مستوى الجمهورية، حيث تركيب وتشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية في المتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين، ومنطقة آثار أهرامات الجيزة، ومعابد الأقصر والكرنك، ووادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر، ومتحف شرم الشيخ.