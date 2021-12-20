اليوم السابع
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تحرير 4528 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:10 م
تحرير 4528 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
 
 
أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 4528 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1302 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و140 مخالفة السير بدون تراخيص، و14 مخالفة عن الدراجات النارية، و12 مخالفة موقف عشوائى، و38 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

حملات مرورية

الطرق السريعة

اخبار عاجلة

رصد المخالفات

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