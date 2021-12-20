تايلاند توافق على استخدام لقاح "فايزر" للأطفال من 5 إلى 11 سنة

وأوضحت الإدارة حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الاثنين، أنه سيتم اعطاء اللقاح على جرعتين بفارق زمني 21 يوما.

وكان وزير الصحة التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، قد أعلن أنه لن يتم فرض أي إغلاق في تايلاند بسبب متحور كورونا الجديد، قائلا إن الطريقة الوحيدة لمنع انتشار متحور "أوميكرون" هي الحفاظ على التدابير الوقائية الجيدة والحصول على جرعتين من اللقاح.