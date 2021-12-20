اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تايلاند توافق على استخدام لقاح "فايزر" للأطفال من 5 إلى 11 سنة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:26 ص
تايلاند توافق على استخدام لقاح "فايزر" للأطفال من 5 إلى 11 سنة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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وافقت إدارة الغذاء والدواء التايلاندية على استخدام لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 سنة.

وأوضحت الإدارة حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الاثنين، أنه سيتم اعطاء اللقاح على جرعتين بفارق زمني 21 يوما.

وكان وزير الصحة التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، قد أعلن أنه لن يتم فرض أي إغلاق في تايلاند بسبب متحور كورونا الجديد، قائلا إن الطريقة الوحيدة لمنع انتشار متحور "أوميكرون" هي الحفاظ على التدابير الوقائية الجيدة والحصول على جرعتين من اللقاح.

 


تايلاند

لقاح فايزر

فيروس كورونا

الاطفال

اصابات كورونا

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