اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:25 م
أكرم القصاص
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تأجيل انعقاد منتدى "دافوس" الاقتصادى لفصل الصيف المقبل بسبب "أوميكرون"

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:51 م
تأجيل انعقاد منتدى "دافوس" الاقتصادى لفصل الصيف المقبل بسبب "أوميكرون" منتدى دافوس - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت اللجنة المنظمة المسؤولة عن انعقاد منتدى دافوس الاقتصادى العالمى، اليوم الإثنين، تأجيل انعقاد المؤتمر الذى كان مقررا فى يناير 2022، وذلك على خلفية انتشار السلالة الجديدة من متحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون ".

وجاء فى بيان صحفى أوردته اللجنة على موقعها الإلكترونى اليوم: "كان من المقرر أن ينعقد اللقاء السنوى فى دافوس-كلوستيرس، بسويسرا، فى الفترة من 17-21 يناير 2022. ولكن تقرر تأجيل عقده إلى أوائل فصل الصيف المقبل".


وبحسب البيان، قد ينضم المشاركون فى المؤتمر إلى سلسلة من جلسات الفيديو الكونفرانس التى من المقرر أن تجمع قادة العالم عبر الإنترنت للتركيز على مناقشة الحلول المحتملة للتحديات الأكثر إلحاحًا التى يواجهها العالم فى الوقت الراهن.

 

 

 


منتدى دافوس

كورونا

اوميكرون

كلوستيرس

سويسرا

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