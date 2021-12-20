بولندا تحذر من سرعة انتشار متحور أوميكرون: ينتشر بمعدل غير مسبوق

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حذر نائب وزير الصحة، فالديمار كراسكا من أن المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" شديد العدوى، و"ينتشر بمعدل غير مسبوق".

جائ ذلك تعليقا على ارتفاع حصيلة حالات الإصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من (كوفيد-19) في بولندا إلى 7 إصابات، حسبما ذكر راديو "بولندا الدولي".

وكانت وزارة الصحة البولندية قد أعلنت الأحد، أنه تم اكتشاف إصابة ثالثة في البلاد بمتحور أوميكرون لدى فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات في منطقة "جدانسك" شمالي بولندا.

كما أبلغت البلاد عن تسجيل 15 ألفًا و976 إصابة جديدة بـ (كوفيد-19) و70 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 3 ملايين و958 ألفا و840 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 91 ألفا و485 حالة وفاة.