وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن وزراء صحة المقاطعات اتفقوا على ضرورة تلقيح الأطفال الذين يعانون من ظروف قد تجعلهم في خطر تطوير مضاعفات جراء الإصابة بالفيروس، وأنه سيتم بدء تلقيح هؤلاء الأطفال كأولوية وذلك قبل نهاية الشهر الجاري.



يشار إلى أن بلجيكا شددت القيود المفروضة على المدارس ودور الحضانة، لكبح تفشي الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 27 ألف شخص في البلاد، فعّجلت موعد الأجازة وفرضت ارتداء الكمامات على الأطفال أكبر من ستة أعوام، بالإضافة إلى إغلاق الفصل الدراسي الذي تظهر به حالتي إصابة بالفيروس.