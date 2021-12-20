اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

بعد واقعة الجبنة.. ضبط 92 طن أغذية فاسدة "انفوجراف"

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 09:49 ص
بعد واقعة الجبنة.. ضبط 92 طن أغذية فاسدة "انفوجراف" إنفو جراف
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يرصد إنفوجراف مواصلة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).
 
وأسفرت الحملات عن ضبط 1308 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 382 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت (15,050 طن – 472 بطاقة ورغي، وضبط 49 قضية غش غذائى بمضبوطات بلغت (92,095 طن – 14953عبوة – 4815قطعة – 1285 لتر)، وضبط 36 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت (11,442 طن)، وضبط 28 قضية غش غير غذائى بمضبوطات بلغت (45,335 طن – 1412 عبوة –162557قطعة – 280 متر)، وضبط 27 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت (117800 لتر – 7 إسطوانات).
 
1
إنفو جراف

 


تموين

حملات تموينية

حملات رقابية

الأسواق

غش غذائي

إنفو جراف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة