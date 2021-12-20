بعد واقعة الجبنة.. ضبط 92 طن أغذية فاسدة "انفوجراف"

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

يرصد إنفوجراف مواصلة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).

وأسفرت الحملات عن ضبط 1308 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 382 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت (15,050 طن – 472 بطاقة ورغي، وضبط 49 قضية غش غذائى بمضبوطات بلغت (92,095 طن – 14953عبوة – 4815قطعة – 1285 لتر)، وضبط 36 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت (11,442 طن)، وضبط 28 قضية غش غير غذائى بمضبوطات بلغت (45,335 طن – 1412 عبوة –162557قطعة – 280 متر)، وضبط 27 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت (117800 لتر – 7 إسطوانات).