بريطانيا: نحو مليون إحالة للصحة النفسية بسبب كورونا

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قال عدد من الأطباء البريطانيون، إن ما يقرب من مليون شخص عانوا من مشاكل تتعلق بالصحة النفسية لأول مرة منذ إنتشار وباء كورونا.

ونقلت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، تلقي أكثر من 900 ألف بريطاني تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عامًا، إحالات لأمراض مثل القلق أو الاكتئاب منذ الإغلاق الأول في مارس 2020، بحسب تقرير حكومي بريطاني.

ويقول الخبراء، إن الارتفاع الحاد ناتج عن الإجهاد الذي أصاب المرضى بسبب الوباء؛ حيث يعاني الناس من نقص في الاتصال الاجتماعي بسبب الإغلاقات.

وحذر مارك راينر، المعالج السابق في هيئة الرعاية الصحية ومؤسس مركز علاج الصحة العقلية وصاحب التقرير، من أن الأرقام من المرجح أن ترتفع مع استمرار القيود بعد وصول أوميكرون إلى بريطانيا.

وقال راينر: "بالعمل من المنزل، وتزايد خطر الإغلاق والعزلة الاجتماعية التي تأتي مع هذه السياسات، يصعب بشكل خاص تنفيذه على السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 39 عامًا."

وأضاف: "سوق الإسكان باهظ الثمن يعني أن معظمهم إما لا يزالون عالقين في المنزل مع الوالدين - أو يعيشون بمفردهم في مساكن مستأجرة فقيرة وضيقة يكافحون من أجل تحملها بسبب تعرض العديد من الوظائف للخطر بسبب التغييرات المستمرة في سياسات كوفيد الاحترازية."

وأشار راينر إلى أن هذا وقت تغيير مضطرب للغاية بالنسبة لهذه الفئة العمرية حيث يحاولون التفاوض بشأن سوق الإسكان والوظائف والعلاقات الاجتماعية.

وقال المعالج النفسي: "هم يتأثرون بشكل غير متناسب بعواقب كوفيد، من خلال العزلة والقيود على العمل أو التنشئة الاجتماعية والتواصل. والآن يتم تحفيزهم أكثر من خلال الاضطرار إلى البقاء في المنزل مرة أخرى بسبب متغير أوميكرون."

ومن بين الأعراض الخمول والأرق وضعف التركيز وقلة الحافز والقلق.

واختتم: "كل ما يقولونه لنا يشير إلى أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام الرسمية."