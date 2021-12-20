اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 08:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تسجل 12 حالة وفاة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 08:10 م
بريطانيا تسجل 12 حالة وفاة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت بريطانيا يوم الاثنين 91743 إصابة جديدة بكوفيد-19 في ثاني أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ بدء الجائحة، في الوقت الذي يواصل فيه متحور "أوميكرون" اجتياح البلاد.

 

وبلغ عدد الوفيات الجديدة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة 44 حالة.

 

وأعلنت بريطانيا الاثنين تسجيل 12 وفاة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا.

 

وقال دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني لإذاعة "تايمز" إن 12 شخصا توفوا متأثرين بإصابتهم بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

 

وأضاف أن 104 يعالجون في المستشفيات الآن من الإصابة بـ"أوميكرون".

 

وكانت بريطانيا أعلنت الأحد تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

 

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بـ"أوميكرون" في المملكة المتحدة إلى 37101 إصابة.

 


بريطانيا

إصابات كورونا

كورونا

كورونا بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة