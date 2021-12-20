برودة شديدة وأمطار متوسطة تضرب مدينة المنصورة (فيديو)

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله حالة الطقس الجوى فى ظل التقلبات المناخية التى تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، حيث شهدت المنصورة طقسا شتويا باردا، بهطول أمطار متوسطة وسماءا ملبدة بالغيوم ونشاط رياح متوسطة وباردة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط لرياح باردة محملة بالرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد"، وأمطار متوسطة تكون رعدية ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة وجنوب الدلتا على الغربية والشرقية والمنوفية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

جدير بالذكر، أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كان قد وجه برفع درجة الاستعداد فى القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أى تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس مع موسم السيول وهطول الأمطار، مشددا على ضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، ورفع درجة استعداد وجاهزية سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق والأماكن التى يمكن أن تشهد تجمعات للمياه خلال فصل الشتاء.