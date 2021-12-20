بدء تلقى طلبات التقديم للأم المثالية لعام 2022 بقنا

صابر سعيد

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، اليوم الإثنين، عن بدء تلقي طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية بمحافظة قنا ويستمر التقديم حتى 20 يناير 2022، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

أوضح محافظ قنا، أنه سيتم اختيار الأمهات المثاليات لعام 2022 طبقا للفئات الآتية " الأم المثالية، الأم من ذوي الهمم، أم الابن من ذوي الهمم أو يكون متميزا في أحد المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية، الأسرة البديلة، أم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، أم حاصلة علي مشروع التمكين الاقتصادي".

وأضاف الداودي، أنه سوف يتم قبول الطلبات وفحصها ومطابقتها للشروط بعد استيفاء المستندات المطلوبة وهى" إقرار قانوني من المرشحة بأنها لا تمت بأي صلة لأى من العاملين بالتضامن الاجتماعي حاليا – السن لا يقل عن 50 سنة للأمهات سواء " الطبيعية من ذوي الهمم أم التمكين الاقتصادي"، السن لا يقل عن 45 سنة لفئات الأسر البديلة وأم من مؤسسات الأبناء المحرومين من الرعاية، لا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء "بالإضافة إلي شروط تعزز القيم الإيجابية والتمسك بتعاليم الدين ونشر الرحمة والمودة والالتزام بمنظومة القيم والأخلاق والهوية الوطنية، مؤكدا أنه يتم استقبال طلبات المرشحات بكل الوحدات والإدارات الاجتماعية علي مستوي محافظة قنا.