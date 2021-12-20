بدء تطبيق لوائح السفر الأكثر صرامة على المسافرين القادمين إلى النمسا

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الاثنين إنه يتم حاليا السماح فقط للمسافرين الذين لديهم شهادة "اللقاح أو التعافي" بالدخول إلى البلاد كما يجب على أي شخص تم تطعيمه أو تعافيه أن يكون لديه أيضًا اختبار كورونا "بي سي أر" حديث لتجنب الخضوع للحجر الصحي مع منح استثناء للأطفال والنساء الحوامل.

وأشار إلى أن إنهاء الحجر الصحي يتطلب اختبار "بي سي ار" سلبي لا يتجاوز تاريخه 72 ساعة أو إثبات الحصول على الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا.

ولفت بيان وزارة الصحة إلى وجود حالة تسونامي من إصابات "أوميكرون" خاصة فى لندن التى تعد حاليا فى حالة كارثية، ورغم ذلك تستمر حركة الطيران حيث من المقرر أن تهبط اليوم 48 طائرة من بريطانيا في كل من مدن فيينا وسالزبورغ وإنسبروك.

من ناحية أخرى ذكرت وزارة الصحة أن إصابات كورونا انخفضت لأقل من ألفي إصابة يوميا لأول مرة منذ منتصف أكتوبر الماضي حيث سجلت 1792 إصابة جديدة و18 حالة وفاة خلال 24 ساعة، مع تسجيل ارتفاع فى إصابات "اوميكرون" إلى 200 حالة.