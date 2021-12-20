اليوم السابع
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بابا نويل البرازيلى يوزع هدايا الأطفال من داخل قارب فى الأمازون.. صور

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:58 م
بابا نويل البرازيلى يوزع هدايا الأطفال من داخل قارب فى الأمازون.. صور بابا نويل البرازيلى يوزع هدايا الأطفال من داخل قارب فى الأمازون
فاطمة شوقى

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سافر بابا نويل على متن قارب كبير فى قلب منطقة الأمازون البرازيلية، ورحب به الأطفال وهو يوزع عليهم الهدايا على الشواطئ، حيث كان الأطفال ينتظرونه.

 

وقالت صحيفة "فولها دى ساوباولو" البرازيلية، إن بابا نويل صاح "عيد ميلاد مجيد" ملوحا بالجرس فى بدة بارانا دا تيرا نوفا، على بعد 24 كيلومتر من ماناوس، أكبر مدن الأمازون، وقام بتوزيع الهدايا على الأطفال.

بابا نويل فى البرازيل
بابا نويل فى البرازيل

 

وقالت الصحيفة إن هذا العرض جزء من عملية قامت بها جمعية "اصدقاء بابا نويل" Amigos do Papai Noel لتوزيع الهدايا على المجتمعات الفقيرة والعائلات التى تعيش على ضفاف النهر .

 

أعلن سانتا كلوز من مجموعة "أميجوس دو باباي نويل" وصوله بجرس لتسليم الهدايا لأطفال مجتمع ساو فرانسيسكو، فى مدينة في منطقة الأمازون بالبرازيل، وعندما نزل احد الشواطئ، بعد ثلاث ساعات من الإبحار، فتح بابا نويل ذراعيه للترحيب بالصغار الذين يركضون نحوه.

 

بابا نويل يوزع الهدايا على الاطفال
بابا نويل يوزع الهدايا على الأطفال

 

وقال خورخي ألبرتو، 57 عاما، مرتديا بدلته السميكة وقبعته المزينة بأحجار الكريات ولحيته البيضاء، على الرغم من الطقس السيئ والأمطار: "لا يمكننا تغيير العالم، لكن يمكننا جعل الأطفال يبتسمون فى عيد الميلاد".

 

ولكن عندما يصل سانتا كلوز الأمازونى إلى وجهته، تكون المكافأة موجودة: "ابتسامة كبيرة للأطفال الذين ينسون واقعهم القاسى لفترة من الوقت، فى منطقة تضررت بشدة من جائحة كورونا".

بابا نويل فى الامازون
بابا نويل فى الأمازون

 

وأوضحت دينيس كاساما، 50 عامًا، منسقة هذا المشروع الذى يهدف إلى توزيع الهدايا على 4000 طفل من الآن وحتى عيد الميلاد: "التحدى الذى نواجهه هو الوصول إلى حيث لا يتجه أحد، فنحن لا نأتى فقط لتوزيع الهدايا، بل نأتى لنجلب الفرح".

 

ولم تثبط الأمطار الغزيرة التى سقطت فى نهاية اليوم حماس المتطوعين الذين نظموا الألعاب وورش المكياج.


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