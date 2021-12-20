اليوم السابع
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انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة الأربعاء المقبل

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:55 م
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة الأربعاء المقبل انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (عرب الجسر – عرب الطوايلة - وسط المدينة بالمطرية – منطقة الشيراتون – الملتقى العربى – الكلية الحربية – الحى العاشر – صقر قريش – الواحة – شارع متولى الشعراوى – السويسرى ب – أرض الجولف (التابعة مدينة نصر) – الامداد والتموين – مساكن رامو)، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 22 - 12 -2021 وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، نظراً لقيامها بأعمال إصلاح على خط مياه قطر 1200 مم الخارج من محطة مياه مسطرد ( بشارع مسطرد القديم ) . 
 
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

شركات المياه

شركه مياه القاهره

انقطاع المياه

محافظه القاهره

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