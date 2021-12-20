اليوم السابع
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انطلاق فعاليات جديدة لمعرض الكتاب بالعريش فى جامعة سيناء

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:00 م
انطلاق فعاليات جديدة لمعرض الكتاب بالعريش فى جامعة سيناء معرض الكتاب
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أطلق مجموعة من الشباب المتطوعين بشمال سيناء فعاليات جديدة لمعرض الكتاب فى  جامعة سيناء ( الخاصة) بالعريش، مستهدفين شباب الجامعات وأبناء مدينة العريش المترددين على الجامعة .

قالت إسراء شعبان، من فريق تنظيم معرض الكتاب، إن الفعاليات تأتى تواصلا لفعاليات سبق وانطلقت فى مدينة العريش، وأوضحت أن المعرض يتم فيه بالتنسيق مع دور نشر توفير كتب بشتى مناحى المعرفة، وتستمر فعالياته لمدة أسبوع.

أضافت انه سبق انتقال الفعاليات لمكانها الجديد فعاليات مماثلة شهدتها كلية التربية بجامعة العريش تشجيعا للشباب المتطوعين الذين تبنوا فكرة إقامة معرض للكتاب بشمال سيناء.

فعاليات معرض العريش هذا العام أطلقت اسم اللواء عبدالمنعم القرمانى شخصية هذه الدورة فى إطار تعزيز قيمة الرموز والقيادات  الفاعلة التى تركت اثرا وتذكير الشباب بها ، وشاركت فى المعرض دور نشر مصرية، بعناونين كتب بمختلف أنواع المعرفة والثقافة وكتب الأطفال وغيرها من المراجع التى يحتاجها طلبة الجامعات فى دراستهم .

وقالت إسراء عبدالحميد، من فريق التنظيم للمعرض إن المعرض بجامعة سيناء هو الرابع من سلسلة انشطة معرض الكتاب بالعريش التى انطلقت أكتوبر الماضى  فى وسط مدينة العريش بأحد المراكز الثقافية الخاصة ، وسط فعاليات احتفالية وأمسيات ثقافية  وفنية منوعة، وتتابعت فعاليات المعرض بتنقله لمدة 3 أيام لأحد المعاهد الخاصة لتوفير الكتب للطلبة، ثم اختيار جامعة العريش.

وأشارت إلى أن المعرض ينظم بمجهود تطوعى من مجموعة من الشباب وهم إلى جانبها كلا من "إسراء عبدالحميد وإسلام عابد ويحي عطية"، والذين قاموا بالتنسيق مع عددا من دور النشر بالقاهرة، بتوفير مجموعات كتب منوعة فى شتى مجالات المعرفة وكتب خاصة بالأطفال وبتخفيضات تصل ل30% ، ونقلها لشمال سيناء وإتاحتها لجمهور القراء، وأن تحظى شمال سيناء بتنظيم معرض للكتاب على أرضها.

 

 

 

 


شمال سيناء

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جامعة العريش

كلية التربية

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